Vrsaljko all'Inter, Napoli nei guai

L’imminente arrivo di Sime Vrsaljko all’Inter sembra poter creare un effetto domino nel calciomercato nazionale e non solo. L’Atletico Madrid ha infatti ceduto al pressing dei nerazzurri, accettando la formula del prestito con diritto di riscatto a dispetto della volontà del tecnico di Simeone di trattenere in organico l’esterno protagonista di un ottimo Mondiale con la Croazia. I colchoneros hanno però già individuato il sostituto in Santiago Arias, in arrivo dal Psv Eindhoven.

L’esterno colombiano era anche sul taccuino del Napoli, a propria volta a caccia di un interprete del ruolo, ma gli azzurri hanno dovuto temporeggiare a causa dello status di extracomunitario del giocatore, avendo un solo slot a disposizione. Per gli azzurri salgono quindi le quotazioni del tedesco Henrichs del Bayer Leverkusen e di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 21:50