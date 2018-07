Vrsaljko-Godin: destini incrociati

Inter e Juventus, che vogliono fare la spesa a Madrid, in casa dell'Atletico, sono avvisate: difficile che sia Sime Vrsaljko che Diego Godin vengano ceduti in questa sessione di mercato.

Per il laterale croato, ed è più probabile che a partire sia lui, i biancorossi chiedono la cessione a titolo definitivo (25 milioni il prezzo del cartellino) o il prestito con obbligo di riscatto, mentre da Milano rispondono con un prestito oneroso da 6 milioni di euro più opzione per il riscatto: soluzione, la seconda, non gradita nella capitale.

Per Godin, invece, c'è da vincere soprattutto l'opposizione di Diego Pablo Simeone.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 09:55