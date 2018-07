Vrsaljko: il Napoli ci riprova

Sime Vrsaljko non ha mai fatto mistero di volere tornare a giocare in Italia, dove ha ben figurato con le maglie del Genoa e del Sassuolo: sul laterale croato, reduce da un buon Mondiale con la selezione a scacchi biancorossi, c'è da tempo l'Inter.

Il club nerazzurro, però, non ha ancora trovato la quadra con l'Atletico Madrid e ora deve fronteggiare una rivale di tutto rispetto: a quanto sembra il nuovo tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis di fare uno sforzo per ingaggiare il cursore slavo. Il cui nome, già in passato, è stato accostato ai partenopei.

Vrsaljko, classe 1992, è nella capitale spagnola dall'estate del 2016.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 08:50