Il terzino dell'Inter in prestito dall'Atletico Madrid Sime Vrsaljko è stato operato al ginocchio nella giornata di giovedì.

L'intervento in Belgio è perfettamente riuscito, fa sapere a tutti il terzino croato con un post su Instagram: "Operazione super, grazie a tutti per il supporto". Per sostituirlo (starà fuori a lungo) l'Inter ha prelevato Cedric a gennaio.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 12:40