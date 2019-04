Vucinic dà un consiglio alla Roma

Intervenuto a 'Centro Suono Sport', Mirko Vucinic ha parlato del proprio passato alla Roma e alla Juventus, unendo le due realtà attraverso un consiglio per il futuro della panchina giallorosso.

Secondo l’ex attaccante montenegrino, che sta seguendo il corso da allenatore, il tecnico giusto per il nuovo corso è Antonio Conte, che Vucinic ha avuto in bianconero: "Se Conte scegliesse di allenare la Roma sarei contentissimo: è un vincente e ha il carattere giusto per imporsi nella capitale. È un uomo forte, tosto, è un uomo saggio e con gli attributi".

“La Roma mi è rimasta nel cuore, ma con un po’ di amarezza, perché potevamo vincere qualche Scudetto ma abbiamo trovato un'Inter stellare. È stata una tappa fondamentale nella mia vita, mi ha fatto conoscere nel mondo del calcio a 360 gradi, in tutto il mondo. Spero che con Ranieri, che conosco bene, possano qualificarsi per la Champions".

Sull'esperienza alla Juve: "Non sono andato via da Roma con il cuor leggero, ma alla Juve mi sono trovato bene".

SPORTAL.IT | 12-04-2019 21:00