Vucinic: "Situazione complessa"

L’head coach della Sidigas Scandone Avellino, Nenad Vucinic, sa che non sarà facile tornare da Pesaro con i 2 punti.

“Domenica ci attende un altro match molto importante: mancano attualmente solo sette partite al termine della stagione regolare e la situazione, per la maggior parte delle squadre del campionato, è complessa. Solo due squadre, Venezia e Milano, hanno infatti già la certezza di essersi assicurate i playoff mentre le altre si dividono tra chi lotta per un posto nella fase di postseason e chi, invece, per la salvezza. Tra i team nella parte bassa della classifica c’è chi, come Pesaro, si sta rinforzando grazie a nuovi innesti” racconta il timoniere degli irpini.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 11:25