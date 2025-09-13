Vuelta, 20a tappa: Vingegaard chiude i conti sulla Bola del Mundo arrivando in solitaria. Pellizzari, addio maglia bianca

Domani a Torino scatta una Vuelta che parlerà anche italiano: 18 gli atleti al via, con Ganna che vuole prendersi le crono e Tiberi il podio

La Vuelta è di Jonas Vingegaard. Che ha voluto ribadirlo a caratteri cubitali sull’arrivo più iconico, perché le rampe finali della Bola del Mundo sono qualcosa che nel ciclismo moderno non hanno praticamente eguali (o ben pochi simili). Vince Vingegaard perché ha dimostrato di essere il più forte, senza se e senza mai: ammirevole la resa di Joao Almeida, che nulla ha potuto negli ultimi 1.200 metri di tappa. Peccato però per Giulio Pellizzari, che paga una giornata no e saluta quinto posto e maglia bianca di miglior giovane.

