Romele va vicinissimo alla vittoria dell'ultima tappa ma viene beffato nel finale da Johannessen. Dopo Contador la Vuelta torna a parlare spagnolo grazie a Enric Mas

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Dodici anni dopo l’ultimo trionfo di Alberto Contador la Vuelta torna in mani spagnole con Enric Mas, che ha conquistato l’81esima edizione vincendo con ampio margine davanti a Primoz Roglic e Felix Gall. Finale di Vuelta beffardo per Alessandro Romele, che battuto di mezza ruota da Tobias Halland Johannessen nell’ultima tappa.

Romele beffato da Johannessen, finale al cardiopalma a Granada

Finale di Vuelta al cardiopalma quest’oggi a Granada. Dopo il consueto rito di celebrazione di fine Giro i ciclisti hanno celebrato al meglio il termine della Vuelta 2026 regalando spettacolo agli appassionati in occasione della 21esima tappa. 21esima tappa che praticamente è iniziata sul serio a 30km dal traguardo, con un gruppetto di ciclisti, tra i quali Romele, Johannessen, Debruyne e Brennan, che hanno preso la testa del gruppo, rimanendo vicini.

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Tra i più brillanti della fuga senza dubbio c’è l’azzurro, protagonista della solita gara intelligente e ordinata e bravo ad accelerare nei momenti giusti e a mettersi alle spalle Brennan, portandosi a un passo dalla vittoria. Vittoria che però gli viene negata da Johannessen, che lo beffa all’ultimo, mettendo mezza ruota davanti alla bici di Romele.

Mas conquista la Vuelta

Non ce ne voglia Johannessen, ma il protagonista di giornata non può che essere Mas, incoronato vincitore alla Vuelta. Per lo spagnolo, che ha sfruttato al meglio la chance venutasi a creare dopo lo sfortunatissimo infortunio di Pogacar che ha obbligato lo sloveno al ritiro, si tratta del primo trionfo in un Grande Giro, ancora più speciale perché arrivato a casa, dove non trionfava un corridore spagnolo dal 2014, quando Alberto Contador conquistò la sua terza Vuelta della carriera. Alle spalle di Enric completano il podio finale Roglic e Gall, che hanno chiuso lontani a oltre due minuti da Mas.

La classifica generale finale, le prime cinque posizioni: