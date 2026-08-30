Vuelta, Mas si traveste da Pogacar: successo imperiale ad Alto de Aitana. Pidcock trionfo Mondiale, delusione Van der Poel

Il corridore spagnolo, in rosso dopo la caduta e il ritiro dello sloveno, conferma l’ottimo momento di forma e torna a vincere una tappa alla Vuelta dopo 4 anni. Ora è lui il grande favorito

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Enric Mas da dominatore a Alto de Aitana. Lo spagnolo ieri è salito sul podio per vestire la maglia rossa di leader della classifica generale alla Vuelta ma in segno di rispetto a Pogacar, ha deciso di rimandare la “vestizione” alla giornata di oggi. E sul campo ha dimostrato di meritare il segno del primato visto che in una tappa di alta montagna con oltre 5mila metri di dislivello ha conquistato la frazione e rafforzato la sua leadership in classifica.

La fuga che movimenta la corsa: che bravo Romele

E’ il primo giorno di corsa senza Tadej Pogacar e significa solo una cosa, senza il dominatore tutti ci possono provare. I 187 chilometri si aprono subito a ritmo forti con una fuga che scappa via ed arriva anche a un vantaggio che supera i 5 minuti. Tra gli attaccanti c’è anche l’italiano Romele che in questa Vuelta si sta mettendo in grande evidenza, le sue velleità però terminano quando comincia l’ultima salita. Dietro il gruppo dei migliori comincia a muoversi, davanti ci prova proprio un compagno di Tadej, Sivakov, che resta al comando fino a circa 5 chilometri dal traguardo.

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Mas controlla e poi piazza la zampata

A fare la corsa nel gruppo dei big ci pensa soprattutto la Decathlon, Felix Gall sta bene e vuole provare a mettere la sua firma sulla Vuelta. E’ dell’austriaco il primo attacco tra i migliori ma restano tutti agganciati, comincia così un lungo tira e molla con scatti a ripetizione. Ci provano praticamente tutti a cominciare da Carapaz ma nessuno riesce a piazzare l’allungo decisivo. Solo ai -3 dal traguardo arriva l’attacco giusto firmato proprio da un Mas sempre in controllo: lo seguono Onley e Roglic. Lo sloveno però perde le ruote nel momento decisivo, Onley prova a resistere ma nel finale lo spagnolo ne ha di più e conquista la vittoria e consolida il primato in classifica generale. Ora è lui l’uomo da battere.

Pidcock trionfa ai Mondiali MTB, male Van der Poel

Secondo titolo iridato per Thomas Pidcock che dopo una stagione difficile su strada dimostra ancora una volta di essere perfettamente a suo agio anche in mountain bike. Il britannico conquista il suo secondo titoli ai Mondiali in Val di Sole al termine di una prestazione clamoroso che lo ha visto partire dalla quinta fila e conquistare la vittoria davanti al compagno di squadra Charlie Aldridge mentre a salire sul terzo gradino del podio è il canadese Cole Punchard. Niente da fare per un altro degli uomini più attesi del giorni, Mathieu van der Poel rimane fuori dalla lotta per le posizioni che contano sin dai primi giri ed arriva soltanto al 30esimo posto. Prova deludente anche per gli italiani in gara, nessuno riesce a centrare un posto nella Top 10.