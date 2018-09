Vuelta, Nibali portaborracce

Vincenzo Nibali portaborracce alla Vuelta. Il business manager della Bahrain Merida, Alex Carera, ha pubblicato sabato la foto dello Squalo con il giubbotto portaborracce, come un gregario qualunque. Il corridore siciliano, che sta cercando di ritrovare la migliore condizione dopo l'operazione alla vertebra, è fuori classifica nel giro a tappe spagnolo e si è messo a totale disposizione dei compagni di squadra Jon Izagirre (in lotta per la generale) e Ivan Garcia Cortina (classifica a punti).

"Per chi avesse dubbi, il ciclista nella foto del @bahrain_merida è @vincenzonibali ; E’ alla @lavuelta con il N 1 ma dopo la caduta al Tour nn può competere x la classifica generale ma nn importa, lui è lì che pedala e aiuta i compagni. Il suo momento arriverà più avanti", ha scritto su Twitter Carera.

SPORTAL.IT | 02-09-2018 12:15