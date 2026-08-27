Vuelta, Pogacar concede il tris ma si mostra “più umano”: battuto allo sprint Enric Mas e vantaggio aumentato sui big

Stavolta niente fuga solitaria: Pogacar scappa ai big della generale, ma Enric Mas trova risorse insospettabili per andarlo a riprendere e lo fa sudare fino allo sprint. Ma Pogi è sempre più in rosso

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Vince sempre Pogacar, anche quando la strada sotto le ruote comincia a far pagare il conto. Perché versioni così poco dominanti dello sloveno sono una rarità a questi livelli: al Puerto el Bartolo il campione del mondo prima stacca il gruppo dei migliori (e qui, nessuna novità sostanziale), poi però viene raggiunto da Enric Mas e deve fare i salti mortali per arrivare a giocarsi la vittoria allo sprint, riuscendo comunque nell’intento. Alla fine Pogi rafforza la leadership, vince la terza frazione (su 6 tappe), eguagliando quanto fatto alla Vuelta 2019 (l’unica corsa in carriera), ma in qualche modo si mostra più umano. È una volta tanto, così facendo, mette tutti d’accordo.

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