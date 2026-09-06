Van Aert beffa tutti in volata e conquista la bollente 15esima tappa della Vuelta davanti a un ottimo Romele e a Nys. Nessun cambiamento nella classifica generale, dove Mas conserva il grande vantaggio su Gall e Roglic

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La 15esima tappa della Vuelta a Espana si conclude con la vittoria in volata di Wout van Aert, che ha beffato tutti i suoi rivali al traguardo a Cordoba. Una bella vittoria per il belga che firma il secondo successo trionfando davanti a un ottimo Alessandro Romele in una giornata condizionata dal caldo torrido. Enric Mas mantiene la maglia rossa e il grande vantaggio sugli inseguitori.

Subito in fuga

Bastano i primi chilometri della 15esima tappa della Vuelta a Espana, accorciata a 110,2 km per via delle altissime temperature che oggi in Spagna hanno superato i 40 gradi, per permettere alla fuga di formarsi con Visma e Cofidis che si portano alla guida mantenendo un vantaggio contenuto. Al Puerto Artafi arriva la svolta di tappa con la fuga che viene completamente riassorbita, portando ai 20km dall’arrivo alla formazione del gruppetto di cinque ciclisti che si sarebbero poi giocati la vittoria, ovvero Van Aert, Nys, Leknessund, Debruyne e Romele.

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Van Aert trionfa in volata, secondo Romele

Gruppetto con gli atleti francobollati tra di loro che si studiano senza cercare lo strappo, portando tutto a decidersi dunque nella volata. Volata avviata da Nys, che però ha poi subito il ritorno di Van Aert, che beffa tutti e trionfa davanti all’azzurro Romele, protagonista di una super prestazione che gli è valso il miglior piazzamento in carriera in un grande giro. Secondo successo in questa Vuelta per Van Aert, mentre chiude al sesto posto Alessandro Covi, primo del gruppo degli inseguitori.

Mas mantiene salda la vetta della classifica generale

Non cambia nulla per la classifica generale della Vuelta al termine di questa 15esima tappa. Il gruppo di Maglia Rossa ha chiuso infatti senza battaglie interne tra i big. Rimane dunque saldamente in vetta Enric Mas, che alla vigilia del giorno di riposo mantiene 2:06 di vantaggio su Felix Gall e 2:10 su Primoz Roglic. Lontanissimo Richard Carapaz a 4:24.