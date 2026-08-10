Wakeboard, tre ori azzurri ai Mondiali del Lago del Salto

Riva e Molinari campioni Junior, trionfo Gualtieri negli Under 14

Rieti, 10 ago. (askanews)- Tre ori, un argento e un bronzo. È il bilancio dell’Italia ai Mondiali di wakeboard 2026, conclusi al Lago del Salto. Protagonisti i giovani azzurri: Veronica Riva e Matteo Molinari hanno conquistato i titoli iridati nelle categorie Junior Women e Junior Men, dopo l’oro ottenuto da Noa Gualtieri negli Under 14. Palpabile l’emozione del Presidente della Federazione Italiana Surfing, sci nautico e wakeboard, Claudio Ponzani: “Vedere questa magia a casa mia, insieme a questa gente, mi emoziona. Pensavo di fare un bel mondiale, anche meglio del 2022 ma non pensavo andasse così bene. Lo si deve a chi ha lavorato per 7-8 mesi senza stop, a tutto il comitato organizzatore, a tutti i ragazzi e a tutti gli amici che si sono impegnati affinché questo mondiale potesse andare così. A loro uno speciale ringraziamento.” Riva ha dominato la finale Junior Women davanti alla greca Anna Maria Thomaidou e all’australiana Demi Micallef. Quarta l’altra azzurra Carolina De Lellis. Nella Junior Men, invece, Molinari ha preceduto lo statunitense Hudson Gentry e il tedesco Jacob Gauss. Sesto Giancarlo Iacorossi. Medaglia anche nella categoria Open Men, con Federico Dal Lago secondo alle spalle dell’australiano Sam Brown. Terzo l’altro australiano Nic Rapa, sesto l’azzurro Massimiliano Piffaretti. Nelle Open Women quarto posto per Alizée Piana e quinto per Alice Virag. A completare il bottino italiano il bronzo di Annalisa Di Corato nella categoria Over 40 Women. La Nazionale chiude così il Mondiale di casa con cinque medaglie complessive: tre ori, un argento e un bronzo, con i tre titoli conquistati tutti nelle categorie giovanili.