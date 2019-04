Walter Mattioli ha già dimenticato l'impresa

La vittoria sulla Juventus ha significato fare la storia per la Spal, che già nello scorso campionato aveva fermato i bianconeri sullo 0-0 al “Mazza”.

Per il presidente Walter Mattioli, però, si tratta solo di una tappa nel cammino verso la salvezza, che resta l’imprescindibile obiettivo della stagione: “Vincere sulla Juventus è stato importantissimo e mi ha fatto piacere – le parole di Mattioli riportate da 'Estense.com' – Sono rimasto molto soddisfatto nel vedere tanti ragazzi sugli spalti con le lacrime agli occhi. Per me non può che essere stato un motivo d’orgoglio. Ma è una partita come lo sono state tante altre. Finita di giocare quella, ce n’è subito un’altra da preparare”.

La gara contro l’Empoli sarà quindi più importante secondo Mattioli: "Quella di sabato contro l’Empoli sarà una sfida molto più decisiva. Se pareggi o vinci hai un piede in Serie A, anche se uno ce l’abbiamo già. Se si perde invece nascono una serie di problemi a cui non vogliamo nemmeno pensare, perché abbiamo tanti progetti da realizzare. Tutta la città e tutto l’ambiente spingono per questo traguardo della salvezza, e io mi sento di dire che rimarremo in A”.



