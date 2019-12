Walter Mattioli scuote la Spal

All'indomani della sconfitta a San Siro con l'Inter, la nona in quattordici partite di campionato, il presidente della Spal Walter Mattioli prova a scuotere i suoi, invitandoli a non perdere la fiducia nella salvezza: "Non mi piace che questi giocatori abbiano paura – ha dichiarato a 'Lo Spallino' -, visto che la maggior parte di loro sono esperti, con tante partite in Serie A. Dobbiamo crederci, avere la volontà e la grinta, sperando di vedere altre partite come nel secondo tempo contro l'Inter".

"Non c'è alternativa – ha aggiunto Mattioli, riferendosi ancora ai componenti della rosa allenata da Leonardo Semplici -, è tutto nelle loro mani, perché il valore c'è e lo devono dimostrare. In questa prima parte di campionato abbiamo buttato via tante possibilità".

SPORTAL.IT | 02-12-2019 16:18