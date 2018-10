Walter Mazzarri: "Ci aspetta una battaglia"

Walter Mazzarri è esplicito. "Ci aspetta una battaglia", assicura.

"Dovremo essere più motivati del Frosinone – avverte il tecnico del Torino -. Questo inizio di campionato ha dimostrato che non esistono partite facili per nessuno, i miei devono fin dal primo minuto lottare come voglio io".

"Zaza, per quanto fatto a Verona con il Chievo, meriterebbe due maglie da titolare. Devo però capire quale sia la sua autonomia. Iago Falque sta rientrando, non vogliamo perderlo e non voglio avere giocatori che dovranno poi essere sostituiti a partita in corso" aggiunge Mazzarri.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 15:50