Walter Mazzarri congela Zaza

Walter Mazzarri è radioso dopo la vittoria sulla Sampdoria che spezza la serie di due gare senza successi per il Torino, ora in corsa addirittura per un posto in Champions, distante solo quattro punti.

Il tecnico toscano ha esaltato la prova della squadra ai microfoni di 'Sky Sport': “Abbiamo affrontato una squadra che mette in difficoltà tutti sul piano del gioco e per questo sono molto contento per la prestazione che abbiamo offerto almeno fino al 70’”.

Mazzarri è felice, ma ne ha per tutti…: “Il calcio non è una scienza nucleare. Bisogna giocare bene e creare occasioni e oggi l’abbiamo fatto è giusto darci merito perché se no si elogiano sempre le stesse squadre…".

Ha funzionato l’assetto con una sola punta, lo scatenato Belotti. Brutte notizie per Zaza…: “Nelle mie squadre hanno sempre segnato tutti, oggi Belotti è stato grande, ma a me piacciono anche i centravanti di movimento. Zaza? Giocherà quando lo riterrò opportuno, oggi Berenguer ha fatto ottime cose".



SPORTAL.IT | 03-04-2019 23:52