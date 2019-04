Walter Mazzarri fa grande il Cagliari

Dopo l’amaro pareggio in casa del Parma, che ha rallentato la rincorsa del Torino verso l’Europa, i granata ospitano un Cagliari in salute e ormai quasi al riparo dal rischio-retrocessione.

Walter Mazzarri ha messo in guardia la squadra alla vigilia del match in conferenza stampa: "Il Cagliari è una squadra che gioca molto bene: Maran è riuscito a dargli un'identità importante, meriterebbero più punti dell’attuale classifica. Hanno attaccanti forti e centrocampisti che si inseriscono. Non dovremo farli giocare e al contempo essere più precisi in fase di conclusione”.

I punti scottano e Mazzarri fa appello ai tifosi: “Abbiamo ancora quattro partite in casa e abbiamo bisogno di uno stadio pieno, che sostenga la squadra per ottenere il maggior numero di vittorie possibile”.



SPORTAL.IT | 13-04-2019 20:18