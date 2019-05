Walter Mazzarri ha un rimpianto

Il Torino accarezza l’impresa in casa della Juventus, ma si arrende al fattore Cristiano Ronaldo e alla storia che lo vuole spesso beffato nei minuti finali nei derby.

Walter Mazzarri non riesce a mascherare la delusione ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Brucia perché ormai c’avevamo fatto la bocca. Loro le hanno tentate tutte e ci hanno schiacciato, ma abbiamo sbagliato troppe ripartenze e sprecato due o tre occasioni per raddoppiare, poi si sa che è difficile che la Juve non segni neppure un gol”.

Il tecnico toscano ha qualche rimpianto per la gestione delle sostituzioni: “Ho messo dentro Aina per rinforzare la fascia destra, stavamo facendo meglio anche lì, ma il gol è arrivato proprio da quella zona nella nostra unica disattenzione. Abbiamo concesso pochissimo a una grande squadra, peccato. Quarto posto? I ragazzi avevano la testa bassa nello spogliatoio, ma andiamo avanti così e pensiamo a fare più punti possibile”.

