Walter Mazzarri non sa darsi pace

Quarta partita di fila senza subire reti per il Torino, che mantiene il proprio lusinghiero rendimento esterno e torna da Napoli con un punto prezioso nella corsa all’Europa League.

Il tecnico granata Walter Mazzarri ha commentato la partita ai microfoni di 'Sky Sport' con un mix di soddisfazione e rimpianto per qualche occasione non sfruttata: “Oggi ho visto un grande Napoli, rispetto ai miei tempi la squadra è molto più forte, mi hanno impressionato davvero e questo dà più valore al risultato e alla nostra prestazione. Peccato per gli errori tecnici che abbiamo commesso, in particolare in un paio di Aina si poteva arrivare a segnare".

Guardando la classifica Mazzarri torna a recriminare sui punti persi per le decisioni arbitrali avverse: "Raccogliamo meno di quanto creiamo in determinate partite, in cui ci sono stati tanti errori arbitrali che non ci hanno permesso di vincere a volte. Dispiace perché adesso si parlerebbe di un campionato pazzesco del Torino".



SPORTAL.IT | 17-02-2019 23:15