Walter Mazzarri tiene Zaza sulle spine

Il Torino torna a Bologna poco più di un anno dopo la partita che segnò l’inizio dello scorso campionato e i primi problemi dei granata con la Var, visto l’annullamento di un gol regolare a Berenguer (ma in quell’occasione l’arbitro Valeri fermò il gioco per una presunta irregolarità, rendendo inattuabile il ricorso alla tecnologia).

Pure quest’anno la società si è già lamentata di alcune direzioni arbitrali, ma alla vigilia della gara del “Dall’Ara” Walter Mazzarri pensa solo al campo e ai pericoli che può portare la squadra di Inzaghi: “Il Bologna è una squadra temibile, in casa hanno vinto contro Roma e Udinese. Sono pericolosi” ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa.

Per Mazzarri non sarà una partita come le altre, avendo iniziato la carriera di allenatore proprio a Bologna con Renzo Ulivieri tra il 1996 e il '98: "Bologna per me è stata come la scuola per un bambino, ci ho vissuto cinque anni, ritroverò alcune persone che mi hanno cresciuto".

Il tecnico del Toro però non dà vantaggi al collega in merito alla formazione. Chi sarà in campo con Belotti? Iago Falque o Zaza? “Simone è carico e motivato, si è allenato con continuità. Negli ultimi giorni gli ho dato tanti consigli, ma sta bene anche Iago".



SPORTAL.IT | 20-10-2018 15:55