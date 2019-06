Wanamaker-James: destini incrociati

Una cabina di regia per due. I destini di Brad Wanamaker e Mike James si incrociano: nelle ultime ore è tornata d'attualità l'ipotesi dell'approdo a Milano del play reduce dall'esperienza ai Boston Celtics.

Wanamaker, che in biancoverde è stato impiegato poco, è intenzionato a mettersi nuovamente in gioco in Europa. Non è da escludere la pista turca, con il Fenerbahce che sarebbe pronto a riconsegnargli la canotta gialloblu già indossata nella stagione 2017-18. In casa Olimpia, intanto, devono decidere se andare avanti o meno con James. E lo stesso play deve esprimersi sul proprio futuro.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 11:39