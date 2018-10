Wanda, ma che cantano i tuoi figli?

Dall’amore puro all’amor profano il passo è breve. Proprio mentre tutti sottolineano la dolcezza del video in cui, a fine derby, Wanda Nara accoglie Icardi con un bacio appassionato dopo il gol allo scadere che ha regalato il successo all’Inter ecco scoppiare una piccola polemica per altre immagini, messe in rete sempre dalla moglie di Maurito in una delle sue seguitissime “stories” su Instagram. On line c’è sempre l’immagine “L’amore trionfa” che ribadisce il legame tra i due ma c’è imbarazzo per un altro video diffuso da Wanda Nara dove si vedono i tre figli della showgirl (avuti da Maxi Lopez) scatenarsi in canti piuttosto volgari.

COSA VOGLIONO DAVVERO? – Sullo sfondo c’è la tv e i bimbi, vestiti di nerazzurro, cantano: “Vogliamo perdere? No! Vogliamo Vincere? No! – cantano e saltano i tre bambini – Allora cosa vogliamo? Noi vogliamo la fi** a volontà, la fi** a olontà, la fi** a volontà”. Il video condiviso da Wanda Nara ha subito scatenato i social che, come al solito, si sono divisi tra gli estimatori del coro e chi invece critica il fatto che dei bambini così piccoli intonino canti simili. Lei, intanto, a Tiki Taka ha raccontato le emozioni post-derby.

MAURITO COME BOBO – Nel programma di Pardo su Italia1 la bionda showgirl ha detto: “È stato bellissimo. Sento sempre dire che Mauro deve aiutare di più la squadra, ma lui deve stare in area. Sono certa che se qualcuno al novantesimo gli avesse chiesto il risultato finale, lui avrebbe risposto che avrebbero vinto, perché ci crede sempre. Resterà per sempre all’Inter? Non lo so, speriamo di sì”. Un obiettivo, però, è stato puntato da Icardi: “Nei giorni scorsi guardava la classifica dei marcatori dell’Inter e continuava a ripetermi che doveva superare Vieri”.

SPORTEVAI | 23-10-2018 10:06