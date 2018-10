Wanda Nara al settimo cielo: momenti indimenticabili

Festa grande in casa Inter: Wanda Nara è al settimo cielo dopo la seconda vittoria in Champions del club nerazzurro e ha prontamente documentato tutta la sua gioia sui social. Il gol di Icardi ha fatto esplodere il cuore dei tifosi: momenti indimenticabili, come Wanda ribadisce nelle didascalie delle foto postate sul web. Selfie con figli e tifosi, per immortalare momenti enormi nella carriera di Maurito e della storia dell’Inter che sta onorando il ritorno in Champions nel migliore dei modi.

Due vittorie su due, proprio come ribadisce Wanda ad ogni clic, e soprattutto entrambi i successi sono arrivati in rimonta, giusto per dare quel pizzico di follia in più che tanto piace alla Pazza Inter. Tra i tanti selfie, spicca quello con il figlio Valentino Lopez che con gli occhi azzurri come il cielo ammira la partita come se fosse un sogno: come se non avesse ancora realizzato che Icardi ha appena messo a segno uno dei gol più importanti della sua carriera. La foto si intitola, non a caso, “Momentos que nunca olvidaremos”, ed è stata cliccata e commentata fa migliaia di tifosi in festa che lanciano messaggi di gioia e complimenti soprattutto rivolti al piccolo Valentino Lopez. Andando a spulciare tra i commenti, infatti, possiamo notare tantissimi tifosi nerazzurri che si complimentano con Wanda per la bellezza e l’unione della famiglia Icardi. Forse i più puntigliosi potrebbero obiettare che Valentino, come è facilmente intuibile dal nome, sarebbe il figlio di Maxi Lopez, ma quando c’è l’amore, tutto il resto è secondario.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 04-10-2018 12:02