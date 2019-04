Wanda Nara anticipa il futuro di Icardi

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) mostra il fuori onda della rovinosa caduta di Wanda Nara mentre prova il tango argentino a Tiki Taka. La showgirl argentina è stata intercettata a Milano da Valerio Staffelli che le ha consegnato il suo quarto Tapiro d’oro.

Nara ha detto: “Questo è l'anno dei premi per me. Il Tapiro d’oro porta fortuna. Portane uno a Mauro”. L’inviato incalza: “Come va con Icardi?”. E Wanda: “La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini”. Staffelli domanda: “Magari a Mauro Icardi daranno anche la fascia da capitano?”. L’argentina risponde: “Vediamo… non sarebbe un problema”.

Il numero 9 dell’Inter è tornato in campo lo scorso 3 aprile nella partita vinta 4-0 in casa del Genoa, andando in gol su calcio di rigore, dopo oltre due mesi di assenza. L’ultima partita di Icardi con l’Inter risaliva infatti al 9 febbraio sul campo del Parma. Da quel giorno è successo praticamente di tutto: prima la decisione della società di togliere la fascia da capitano al giocatore, poi la lunga indisponibilità per un infortunio al ginocchio, con in mezzo tanti messaggi trasversali con protagonisti via social lo stesso Icardi e Wanda Nara e dall’altra in conferenza stampa Luciano Spalletti. Icardi ha saltato in tutto 10 partite ufficiali, sei in campionato e quattro in Europa League, quelle ad eliminazione diretta che hanno visto l’Inter eliminare il Rapid Vienna e poi arrendersi agli ottavi all’Eintracht Francoforte.

Infine, il tapiroforo chiede spiegazioni sul rapporto con la cognata Ivana Icardi, recentemente querelata per diffamazione dopo alcune esternazioni definite lesive dell’onore e della reputazione di Wanda. Lei: "Io vado d'accordo con tutti. Ma la sorella di Icardi usa le mie bambine per fare business".



