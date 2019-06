Wanda Nara e Icardi, l'isolamento dorato in questa lunga estate

Mentre le cose interiste si vanno delineando con particolari che non ammettono l’intromissione di Wanda Nara nell’affare Icardi, apparentemente i coniugi si dedicano a un intenso e distensivo viaggio in Giappone, lontano dai loro bambini.

Per Wandita, reduce dall’esperienza in Thailandia con l’ultimogenita Isabel, sono tempi difficili: l’ipotesi di rimanere a Milano non è così scontata, considerata la resistenza di Beppe Marotta e del neo allenatore, Antonio Conte, ad assecondare le richieste e le operazioni promosse dalla moglie-agente dell’attaccante. E anche l’incontro, risolto con una quasi telefonata che riduce il tema Icardi a una postilla sull’agenda, non ha deposto né deporrà a favore delle strategie della signora del calcio.

Così in questo scorcio d’estate, i coniugi Icardi si sono regalati una vacanza che è anche un po’ lavoro per Wanda, che non trascura il suo pubblico social e continua a pubblicare particolari relativi a massaggi e shooting per distrarre quanti seguono le sue stories dall’isolamento (dorato) in cui vivono questo strano giugno di attesa.

Soli si muovono in un Giappone misterioso e affascinante. Soli cercano di compattare interessi, tra business e pallone, in un clan solido ma poco inclusivo quando si tratta di altri. Soli, prima di dover affrontare il momento del raduno e delle decisioni, quelle determinanti.

Per Maurito, ex capitano e forse grande ex in attesa di capire se quello scambio con Dybala è praticabile. Per Wanda Nara, che gioca il suo ruolo con astuzia e sagacia e persiste, in maniera ostinata, nel ribadire la volontà di restare a Milano dove ha voluto acquistare una residenza sontuosa in prossimità della nuova sede ad alta prestazione tecnologica dell’Inter.

VIRGILIO SPORT | 20-06-2019 15:05