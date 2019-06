Wanda Nara è tornata: Conte scarica Icardi, ma ha pronto un piano

I giorni che separano Wanda Nara dall’incontro al vertice con i rappresentanti del nuovo corso interista sono ormai esigui. La moglie-agente di Mauro Icardi, al rientro dalla Thailandia dove si è recata con la figlia minore Isabel per un impegno professionale, ha determinato il destino calcistico dell’attaccante interista, nel bene e soprattutto nel male. Prima della partenza per le vacanze, le parti si incontreranno per definire che ne sarà di Maurito, al rientro della signora Icardi da Bangkok.

Nelle dinamiche relazionali tra Beppe Marotta e Wanda, le ambiguità si sono susseguite, senza interruzione. Le indiscrezioni sulle presunte conversazioni tese via whatsappe i blocchi con Ausilio non sono mai state mai confermate né smentite in modo univoco.

Quel che pare ovvio, con l’ingresso spettacolare di Antonio Conte nella famiglia nerazzurra è che il modus operandi di Wanda non sia in linea con quanto vorrebbe il neo tecnico. Addirittura una delle condizioni che avrebbe posto l’allenatore sarebbe quella di eliminare il problema Icardi. O anche far fuori la prepotente presenza della signora Wanda Nara dalle cose interiste.

Perché, piaccia o meno, l’agente-modella ha imposto il suo way of life, ha tradotto ogni questione riservata in cosa pubblica, social o meno.

Non è un caso che sia stata lei l’ago della bilancia e all’origine di ogni diatriba, con il suo talento indubbio nella spettacolarizzazione di ogni cruccio, ogni fallo, ogni infortunio, complice la sua esposizione televisiva. proprio al suo contratto con Mediaset, stando al Corriere dello Sport, sarebbe pronta a rinunciare.

A lei è affidata anche la exit strategy da questa Inter che, dopo lo strappo sancito dalla sottrazione della fascia di capitano, non è più la famiglia di cui (però) Wanda continua a parlare.

VIRGILIO SPORT | 06-06-2019 10:38