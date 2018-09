Wanda Nara festeggia la figlia sui social: Non smettere di volare

Per un momento si dimentica di Icardi, di cui parlerà stasera a Tiki Taka nel suo nuovo ruolo di opinionista, e si concentra solo sulla figlia. Wanda Nara su Instagram ha lasciato per un attimo il momento anfibio del marito e la gran festa ospite di Armani per dedicare un post alla figlia di tre anni.

Mamma e bimba appaiono sorridenti nella foto con la moglie di Maurito che scrive commossa: “Non lasciare che niente e nessuno cancelli la tua dolcezza, la tua freschezza. Non sentirti mai inferiore a nessuno, mantieni sempre il tuo stato d’animo, la semplicità e la tua angelicità .. Non c’è una donna più bella di colei che – abbia o meno tutto – vada sempre alla ricerca di nuovi progetti, sogni e lavori. Oggi sei più bella dentro che fuori, a tre anni parli tre lingue e sei la bimba più adorabile che potessi mai immaginare .. ma ti auguro di continuare a crescere, sognare e volare … perché ci saranno sempre persone che purtroppo possono ferirti, io non posso evitarlo, ma vola sempre più in alto … guardali dall’alto, non con arroganza, ma con l’intelligenza di sapere … che a volte chi non riesce a raggiungere il tuo volo cerca semplicemente di farti scendere .. ⭐️ ti adoro, mamma”.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 24-09-2018 11:52