Wanda Nara-Icardi, arriva la frecciata all'Inter dopo il ko

Sorpresa nello studio di Tiki Taka: ad accompagnare Wanda Nara domenica sera c’era anche Mauro Icardi, che da dietro le quinte ha assistito alla trasmissione Mediaset senza intervenire durante la discussione, neanche quando si parlava di Inter-Juventus. A dire la sua, in modo pungente nei confronti dei nerazzurri, è stata invece la moglie-agente del bomber argentino.

Quando il giornalista Fabrizio Biasin ha cercato di tirare in ballo Icardi domandandogli “Quanto ti è mancato non giocare questo Inter-Juve?”, la risposta della show-girl è stata piccata: “A lui niente, a te è mancato! A te è mancato! Ti è mancato in campionato e pure in Champions! Mauro ha fatto 8 gol in 11 partite alla Juventus…”.

“Se abbiamo visto la partita? Ovvio, l’abbiamo vista – ha continuato Wanda -. Nel primo tempo sembrava che l’Inter dovesse fare qualcosa in più…”.

I nerazzurri sono stati sconfitti per 2-1, e il sostituto di Icardi, Romelu Lukaku, ha fortemente deluso le attese mostrando di essere ancora in ritardo di condizione.

Wanda Nara ha poi preferito soffermarsi sulla settimana d’oro del marito, che ha trovato i suoi primi gol al Paris Saint Germain dopo un difficile ambientamento durato alcune settimane e rallentato da un infortunio. Icardi è andato a segno per la prima volta con i colori del Psg in Champions League contro il Galatasaray.

“L’ho visto da casa, è stato un gol importantissimo, abbiamo vinto 1-0 con un gol di Mauro. I miei amici mi hanno detto di non andare e l’ho visto da casa: hanno giocato benissimo e abbiamo vinto in trasferta. E’ stata una bella settimana, poi c’è stato anche il gol in campionato contro l’Angers. Due partite due gol”, le parole di Wanda.

SPORTAL.IT | 07-10-2019 09:59