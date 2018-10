Wanda Nara-Icardi, la gioia post derby sui social

Sono una coppia molto attiva sui social (a volte anche troppo) ma per Wanda Nara e soprattutto Mauro Icardi è stato un post-derby dal sapore speciale. Il centravanti argentino ha realizzato il gol all’ultimo minuto che è valso il trionfo per la sua Inter e si è guadagnato i titoli di tutti i quotidiano sportivi, ma anche una massiccia presenza sul profilo Instagram della moglie.

Wanda Nara infatti ha postato prima una foto molto indicativa, ovvero quella dell’abbraccio a fine partita con sotto scritto «Il mio amore e lo sguardo dei miei bambini» (sarà contento in particolare Gaston, che aveva augurato a Icardi di segnare) e successivamente ha rivelato il modo in cui lei, Icardi ed altri calciatori nerazzurri hanno celebrato questa importante vittoria. Con alcuni compagni di squadra (Lautaro, Vecino e Borja Valero con le rispettive compagne) si sono recati in un noto ristorante argentino di Milano dove hanno festeggiato fino a tardi, con gli scatti che sono finiti sul profilo ufficiale di Instagram della Nara. C’è poco tempo però per godersi il momento, perché i nerazzurri dovranno immediatamente tornare a lavoro per preparare una difficilissima partita di Champions League contro il Barcellona, che tra l’altro non avrà Lionel Messi, infortunatosi al braccio (frattura) nell’ultima partita di campionato disputata dai blaugrana. Spalletti invece dovrà fare a meno di Radja Nainggolan, che dalla stracittadina milanese è uscito malconcio con una brutta distorsione alla caviglia che lo terrà fuori.

SPORTEVAI | 22-10-2018 10:58