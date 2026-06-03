Wanda Nara-Icardi, nuovo capitolo: il tribunale stavolta si schiera dalla parte dell'ex Inter

Negato l'assegno da 250mila euro al mese alla show girl argentina, ritenuta dai giudici "pienamente in grado di produrre ricchezza autonomamente". Si aspetta però la sentenza definitiva

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Questa volta la ragione sta dalla parte di Maurito Icardi, almeno secondo i giudici del Tribunale di Milano, che hanno bocciato la richiesta di Wanda Nara per un assegno di mantenimento provvisorio da 250mila euro al mese.

Icardi-Wanda Nara, la decisione dei giudici

Secondo i magistrati, la donna è già finanziariamente indipendente: nell’ordinanza firmata dalla giudice Anna Cattaneo, l’autorità giudiziaria ha negato i presupposti d’urgenza per il sussidio economico sul presupposto che la situazione patrimoniale e reddituale della modella e manager argentina sia attualmente “molto florida”.

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La motivazione del Tribunale di Milano

Secondo quanto si legge nel provvedimento, la richiedente è “professionalmente qualificata” e “pienamente in grado di produrre ricchezza in modo autonomo”. Accolta dunque la linea della documentazione presentata dai legali di Icardi, gli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano. Decisione dunque irrevocabile: nessun contributo economico mensile sarà dovuto dal calciatore in attesa della sentenza definitiva che arriverà nei prossimi mesi.

Icardi-Wanda Nara, causa in corso

Una vicenda giudiziaria ufficialmente iniziata nel 2024, quando Wanda Nara annunciò la separazione definitiva dall’attaccante oggi in forza al Galatasaray. Successivamente sono iniziate le cause legali in Italia e Argentina legate a divorzio, gestione del patrimonio, mantenimento delle figlie, proprietà immobiliari e rapporti economici maturati quando Wanda era manager di Icardi.

Icardi, il futuro è un’incognita

Aprendo una parentesi sul calcio giocato, al momento il futuro di Mauro Icardi è ancora incerto, ma l’ipotesi più concreta resta una permanenza al Galatasaray. Negli ultimi giorni sono emerse diverse indiscrezioni: il Galatasaray avrebbe proposto a Icardi un rinnovo di contratto, ma con un ingaggio ridotto e formula 1+1 anni. In Argentina si è parlato di un possibile interesse del River Plate, ma il presidente del club ha smentito contatti concreti. Alcuni media argentini sostengono che l’attaccante starebbe valutando un ritorno in Italia o in Spagna dopo l’esperienza turca, ma non ci sono trattative concrete al momento.