Wanda Nara inarrestabile: continua la carica dei selfie da Dubai

Mentre Mauro Icardi scrive Freedomsu Instagram e per lui si scomoda nientepopodimeno che Gianni Infantino, presidente della Fifa, Wanda Nara si accoccola sulla spiaggia di Dubaie ci regala selfie dalla distanza privilegiata di cui gode.

Eppure la moglie-agente dell’ex capitano interista continua a occupare colonne di giornali e pagine web con abili scatti della propria vita digitale. Il Real Madrid si è scomodato, Florentino Perez prepara l’ennesima squadra stellare per i tifosi più tifosi del mondo e la signora del calcio e opinionista di Tiki Taka lavora per tessere la trama giusta per il suo Maurito.

L’Inter degli slavi non sostiene più né Icardi né Wanda da troppo tempo. E gli scatti vacanzieri non convincono sono distrazioni che non persuadono. E poi c’è l’intervista a Gente, rivista argentina a cui spesso e volentieri la Nara affida le sue parole.

VIRGILIO SPORT | 28-02-2019 11:19