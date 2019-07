Wanda Nara, incidente con la moto d'acqua

Attraverso Instagram Stories, la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha raccontato la sua ultima disavventura: si è ribaltata con una moto d'acqua insieme a coppia di amici nel lago di Como.

Per l'agente dell'attaccante dell'Inter nessuna conseguenza seria, né per lei, né per i suoi amici, apparsi inzuppati d'acqua su un motoscafo in alcune delle foto successive postate sul social. Eloquente il commento scritto su una delle immagini, 'nos rescataron', ovvero 'ci hanno salvato'.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 18:15