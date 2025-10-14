Wanda Nara, torna l’incubo leucemia: le lacrime dell’ex moglie di Icardi

La showgirl ha raccontato il suo percorso contro la malattia dopo la diagnosi di 2 anni fa: dal riavvicinamento con Maxi Lopez al divorzio con Icardi

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Wanda Nara si è confessata in diretta tv come mai aveva fatto prima d’ora sulla sua malattia. La showgirl argentina nel 2023 aveva rivelato la diagnosi di leucemia mieloide cronica. Una malattia che paradossalmente agli occhi dei più era passata in secondo piano tra il divorzio molto complicato con Mauro Icardi e nuove relazioni. Durante il programma argentino Dante’s Divine Night, la stessa Nara ha raccontato che la malattia – che è tornata invasiva – possa essere dipesa anche da questa situazione: “Il dottore mi ha detto: ‘Non posso metterlo per iscritto, ma potrebbe essere causata dallo stress, dall’angoscia'”. Wanda Nara nel frattempo ha continuato a lottare contro la leucemia e nei primi mesi del 2025 si è sottoposta a un’operazione.

Wanda Nara sulla leucemia: “È sotto controllo”

Wanda Nara prosegue: “È leucemia ed è sotto controllo. Ci sono diversi livelli di trattamento e diverse situazioni. Ho cambiato trattamento”. L’operazione di inizio anno infatti, come aveva affermato il suo avvocato Matías Payarola alla stampa argentina, è stata necessaria per un problema di salute dovuto al trattamento al quale la showgirl si stava sottoponendo all’epoca. La diagnosi per l’ex moglie di Mauro Icardi è arrivata come un fulmine a ciel sereno: “È una malattia che di solito non colpisce persone della mia età. Io sono sana, mangio bene, sono insopportabile [ride, ndr]. La vita mi ha insegnato che la salute viene prima di tutto”.

Il riavvicinamento a Maxi Lopez

La malattia è stato anche un motivo per riconciliarsi con il suo ex marito Maxi Lopez, protagonista anni fa del triangolo amoroso con Mauro Icardi che gli “soffiò” la moglie: “Credo che il mio rapporto con Maxi si sia sistemato. Quando mi è stato vicino in quel momento così difficile per me, ho capito che c’era davvero. Ha preso immediatamente un aereo quando l’ha saputo e la prima cosa che ha fatto è stata venire all’ospedale dove ero ricoverata”.

Nonostante la malattia e tutto quello che è successo negli ultimi anni, Wanda Nara resta molto credente e scoppia in lacrime negli studi quando gli viene fatta una domanda sulla sua fede: “Credo molto in Dio e ho pregato molto per i bambini. Quando sei una mamma, questa è l’unica cosa che conta per te”. Gli stessi figli che stanno affrontando tutta questa situazione al suo fianco: “I più grandi si sono chiusi in bagno e non volevano più uscire. Io sono una mamma che sta al telefono 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché sono costantemente in contatto e attenta a ogni loro desiderio”.

Wanda Nara racconta il divorzio con Mauro Icardi: “Volevo nascondere tutto ai miei figli”

I figli sono finiti anche al centro di una brutta disputa pubblica durante il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi: “È stato molto difficile per me uscire da quella relazione. Sono stati tre anni molto duri in cui ho cercato di proteggere i miei figli. Volevo nascondere loro tutto“. Al tempo, come ora, l’attaccante argentino, che ora sta pensando al ritorno in Serie A senza l’intermediazione della Nara, era al Galatasaray: “Vivevo male in Turchia, che era un paese lontano con una cultura diversa. Avevo fatto di tutto per trasferirmi lì per noi, e sentivo la responsabilità. Era una pressione enorme, e in quel momento non pensavo a me stessa, ma ai bambini, al club, a tutti. La decisione di andarmene, di aver tolto ai miei figli la possibilità di vivere come la famiglia di Peppa Pig o dei Simpson, è stata molto difficile per me”.