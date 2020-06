Wanda Nara, intrigante come mai: anticipazione sul nuovo progetto

Splendente, come sa esserlo a prescindere dalle circostanze, Wanda Nara annuncia una serie sulla proprie vicissitudini. Lei che di anni ne ha appena 33, ha ammesso a Gente -versione argentina – che sarebbe pronta a stendere in collaborazione con produttori del livello di Netflix e HBO a trarre dalle sue vicende umane e professionali una appassionante sequenza di puntate. I presupposti, d’altronde, ci sono tutti: la passione, gli intrighi, l’ambizione e la determinazione. Che cosa manca a Wanda per renderla un personaggio da sceneggiatura? Nulla, neanche le battaglie legali che la vedono contrapposta all’ex marito, l’attaccante Maxi Lopez, e di riflesso suo padre.

La serie tv ispirata alla vita di Wanda Nara

“Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla”, ha confidato in una lunga intervista l’opinionista del Grande Fratello Vip e di Tiki Taka. Certo, per lei che ha deciso di salvagiardare gli interessi di famiglia in prima persona, assumendo il ruolo di manager di Mauro Icardi e di gestire uno degli strappi più bruschi della recente storia interista.

Merito suo, anche , se Icardi ha ritrovato un equilibrio a Parigi e ha convinto Leonardo e la proprietà ainvestire su di lui e a valutare le sue esigenze. Poi, per capire se poi sarà il PSG la sua meta definitiva per la prossima stagione si sarà tempo.

Anticipazioni hot sulla storia di Wanda Nara: “Particolari piccanti”

Per ingolosire i propri estimatori, intanto, Wanda ha promesso che in questa serie si mostrerà senza filtri e ritocchi: “Racconterà particolari piccanti della mia vita”, ha spiegato la Nara a Gente. Una promessa per lei che ha iniziato a lavorare giovanissima, affrontando anche le difficoltà della separazione da Maxi Lopez con coraggio e tre figli. E respingendo al mittente le accuse di aver sedotto Mauro Icardi quando era poco più di un ragazzo e, addirittura, di manipolarlo come sostiene la cognata, Ivana la quale non ha ceduto e continua a cercare un nuovo rapporto con il fratello proseguendo nell’avanzare accuse nei riguardi di Wanda Nara.

In attesa di conoscere se e quale futuro Mediaset riserva alla inesauribile Wanda Nara (vedi la prossima edizione del GF Vip), capace di gestire e di seguire le necessità del consorte, dei suoi cinque figli e difendere il suocero Juan dagli attacchi di Ivana, l’opinionista e agente ci offre questa succulente anticipazione. Senza aggiungere altro, come nel più efficace dei copioni.

VIRGILIO SPORT | 16-06-2020 18:19