Wanda Nara, la guerra continua: "Pochi uomini come Icardi"

Continua la battaglia a distanza tra i tifosi dell'Inter da una parte e Mauro Icardi ma soprattutto Wanda Nara dall'altra. Il centravanti dell'Inter ha vissuto una stagione molto complicata, senz'altro la più difficile da quando è arrivato all'ombra della Madonnina, dalla perdita della fascia di capitano ai quaranta giorni di assenza dal campo. E la vicenda ha vissuto una nuova, ulteriore puntata nelle ultime ore.

Questa settimana Wanda Nara ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto bollenti in cui appare insieme al marito completamente nudo. E prima della partita contro l'Udinese, la Curva Nord è tornata all'attacco del centravanti tramite un duro post su Facebook: "Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le qualità tecniche e sportive del numero 9 ma il problema è e sarà sempre quello legato al suo profilo mentale ed all'atteggiamento nei confronti del gruppo che non può e non potrà mai cambiare. Le tante occasioni mancate per riconciliarsi con spogliatoio e curva sono abbondante testimonianza del fatto che, per il bene comune, un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell'Inter".

E Wanda ha ricevuto un altro attacco direttamente sul suo profilo, con un tifoso che l'ha accusata di aver influito negativamente sulla carriera di un giocatore forte ma giudicato "fragile sentimentalmente". E ancora una volta la moglie e procuratrice di Icardi ha alzato la voce. "Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui", la sua stizzita replica.

Con tutta l'impressione che la vicenda non sia ancora finita qui.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 00:17