Wanda Nara-Maxi Lopez, resa dei conti in tv: la Ferrari distrutta, la carta di credito bloccata e la leucemia

Per la prima volta da quando si sono lasciati, l'ex coppia si è ritrovata faccia a faccia in una trasmissione argentina tra simpatici aneddoti e frecciatine

Sparito di scena Icardi, Wanda Nara ha recuperato il rapporto con l’ex marito Maxi Lopez dopo anni di veleni, accuse e colpi bassi. Per la prima volta da quando il loro matrimonio è naufragato, i due si sono ritrovati in tv per una sorta di resa dei conti. Dall’aneddoto della Ferrari distrutta al dramma della leucemia che li ha riavvicinati.

Wanda Nara-Maxi Lopez, resa dei conti in tv

Wanda Nara e Maxi Lopez sono stati protagonisti dell’ultima puntata del programma ‘Ferné con Grego’, dando in pasto alle riviste di gossip retroscena inediti e gustosi sulla loro relazione, terminata – ormai – da più di dieci anni.

La conduttrice di Masterchef Argentina e l’ex attaccante di Catania, Milan e Torino hanno ritrovato un certo equilibrio soprattutto in seguito alla rottura tra la sua ex e Icardi, per cui – come rivelato dall’ex etneo Bergessio – si era addirittura mossa la mafia, disposta a vendicare il torto subito da Maxi. Davanti alle telecamere hanno raccontato simpatici aneddoti, pur non disdegnando qualche stoccata qua e là.

Il retroscena della Ferrari distrutta

Nel corso della trasmissione Wanda è intervenuta a gamba tesa, rivolgendosi così al conduttore Grego Rosselló: “Maxi ti ha raccontato della Ferrari che aveva e di come l’ho distrutta?”. E parte come un fiume in piena: “È stato in un impeto di rabbia, i miei amici ancora non ci credono”.

La showgirl non rivela il motivo che la spinse a mandare in frantumi il bolide di quello che allora era il suo compagno di vita. Ma l’incidente fu così grave che il giorno dopo la compagnia assicurativa chiamò Lopez per avvisarlo: “Se si fosse scontrata frontalmente con un camion in autostrada a 200 km/h, l’auto avrebbe subito meno danni”.

La carta di credito bloccata

Wanda Nara, regina dei social con i suoi scatti bollenti, sa come rendere piccante una discussione. E, quando il discorso si sposta sulla rottura tra i due, coglie la palla al balzo per scoccare un dardo: “So cosa gli è mancato di me, ma non lo dirò”.

Poi spiega con disarmante sincerità così gli è mancato dell’ex marito: “La carta di credito. Mi hanno bloccato completamente i pagamenti e sono dovuta tornare a Buenos Aires per lavorare. Sono stata al verde per trenta giorni perché il conto bancario non mi ha riconosciuta quando ho effettuato l’accesso e la mia carta di credito è stata rifiutata”. Venuta a galla la tresca con Icardi, ha aggiunto: “Piangevo ogni notte pregando che Maxi si innamorasse, che avesse una ragazza e fosse felice”.

Il dramma della leucemia che li ha uniti

La malattia di Wanda ha accorciato le distanze tra i due. Maxi è stato molto più presente anche con i figli: “So di aver fatto alcune cose giuste e altre sbagliate. È stato un processo durato anni, in cui ora ho raggiunto una sorta di guarigione con Wanda. Abbiamo messo da parte le nostre divergenze e siamo andati avanti. Abbiamo imparato molto, abbiamo lottato duramente, ma litigare non è più di moda. È lì che è avvenuta la svolta” ha confessato l’ex calciatore.

Intanto sempre dall’Argentina rimbalza un nuovo gossip legato a Wanda: la showgirl avrebbe inviato un messaggio sospetto al connazionale e centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez, stizzendo non poco la compagna storica del giocatore.