Wanda Nara, messaggio all'Inter sul futuro di Icardi

La coppia Icardi-Wanda Nara è scoppiata. Niente paura, gli amanti del gossip e non solo possono stare tranquilli. L’amore non è in discussione e pure il rapporto professionale che vede la showgirl argentina nei panni di manager dell’ex capitano dell’Inter è più solido che mai. Semplicemente, dopo aver fatto coppia fissa in tribuna nelle ultime partite giocate dai nerazzurri a San Siro, i due si sono momentaneamente separati. Icardi ha continuato a lavorare a parte proseguendo nel ciclo di cure per l’infiammazione al ginocchio, mentre Wanda si è regalata qualche giorno di relax e vacanza a Dubai insieme ai figli, per staccare dallo stress delle ultime settimane.

Ovviamente la moglie-agente dell’argentino ha tenuto informati costantemente sulla propria quotidianità le migliaia di followers sui social, annunciando anche l’imminente ritorno in Italia: "Buongiorno, ultima colazione a Dubai, stiamo tornando a Milano…Papà ci manchi" l’ultimo post su Instagram in cui a parlare è evidentemente la figlia di Mauro.

Ritorno a Milano che può essere letto anche in chiave mercato o comunque in chiave disgelo con l’Inter. Nei prossimi giorni potrebbero quindi ripartire i dialoghi con la società e in particolare con l’ad Marotta, con all’ordine del giorno la trattativa per il rinnovo o comunque un chiarimento dopo la bufera delle ultime settimane.

Quanto alla reale permanenza di Icardi all’Inter anche nella prossima stagione è ancora presto per sbilanciarsi e molto dipenderà dalle offerte che arriveranno al giocatore e alla stessa Wanda Nara.

Sul tema, la manager di Maurito ha parlato con 'Marca', bollando come una bufala la voce circolata nelle scorse settimane circa la decisione del Real Madrid di non approfondire la trattativa proprio a causa della “scomoda” presenza di Wanda: "Che Mauro non vada a Madrid per colpa mia, come è stato detto in Spagna è falso. Abbiamo molto rispetto per il Real Madrid" ha detto Wanda da Dubai.

Lo stesso quotidiano spagnolo ha allora rilanciato la voce secondo cui in estate Florentino Perez sarebbe pronto a offrire 100 milioni all’Inter per assicurarsi il cartellino dell’argentino e avviare così la ricostruzione del dopo-Ronaldo.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 11:20