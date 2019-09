Wanda Nara morde e non ridimensiona il suo ruolo a Tiki Taka

Se non fosse ancora chiaro, Wanda Nara non intende rinunciare alla visibilità acquisita, anche grazie al ruolo cucitole addosso nel salotto di Tiki Taka. Che sia fondata o meno, l’insofferenza nutrita nei suoi riguardi da Pierluigi Pardo, Christian Vieri e Antonio Cassano e dalle rispettive compagne, prosegue l’indiscusso successo della moglie agente di Icardi, nostra signora di Instagram e abile protagonista delle trame del mercato estivo che ha portato al PSG l’attaccante argentino ex capitano dell’Inter.

Wanda, come si evince dai video postati in serata sul suo profilo ufficiale, è rientrata da Parigi per rispettare gli impegni con Mediaset e recuperare pieno controllo della sua immagine e del suo posto all’interno del salotto buono del calcio televisivo, accanto a quanti pare non la considerino poi complice del successo di ascolti raggiunto.

Eppure l’azienda Cologno Monzese, in un comunicato ufficiale, ha taggato su twitter lei e Pardo, insignendoli come artefici di un risultato che premia e conferma la correttezza delle scelta aziendale dopo aver smentito quanto riferito dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, sull’ostilità del clan Pardo verso la Nara.

Ribadito ciò, Wanda Icardi ha ripreso il suo posticino e riabbracciato i suoi ragazzi prima di cimentarsi con la preparazione della puntata serale. La Nara, infatti, si è impegnata nel weekend a sollecitare l’attenzione dei followers sui nuovi prodotti del suo brand di cosmesi che ha promosso alla vigilia della puntata di Tiki Taka pronta ad entrare in studio.

Con Giorgia Venturini, altra protagonista femminile dello show, che l’ha difesa anche dalle domande incalzanti dell’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, si mostra come al solito sorridente e in piena armonia.

Prorompente e molto sensuale, la signora Icardi si è presentata nel regno di Pardo pronta a mordere e a difendere, senza arretrare di un millimetro, lo spazio conquistato. Che ne dicano o meno colleghi, nemici e presunti tali.

VIRGILIO SPORT | 30-09-2019 11:11