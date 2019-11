Wanda Nara non placa sarcasmo e veleni nei riguardi dell'Inter

C’è un tempo per recriminare e un tempo per costruire le premesse necessarie a chiudere presto e bene l’operazione che dovrebbe confermare al PSG, Mauro Icardi. Wanda Nara lavora anche per questo, per consentire al marito – l’attaccante argentino – di ottenere l’atteso e auspicato riscatto e il rilancio sperato in un grande club dopo la difficile stagione vissuta all’Inter che, formalmente, detiene il suo cartellino.

L’opera di Wanda Nara è lodevole e continua e anche l’ultima, polemica, affermazione su Lautaro nel corso di Tiki Taka pare sia indirizzata a ribadire un certo indirizzo rispetto alla attuale dirigenza interista, ovvero Beppe Marotta.

Fu proprio il palcoscenico offerto dal programma di approfondimento, condotto da Pierluigi Pardo, a offrire lo spazio atto ad accogliere i reciproci chiarimenti e le richieste dalla parti, la scorsa stagione. Telefonate in diretta e cordiali attestati di impegno da parte di Marotta e di Wanda, allora. I risultati? Una tregua apparente, culminata nella decisione – inevitabile – dell’addio a fine sessione quando la telenovela Icardi aveva ormai stremato anche i sostenitori dell’una o dell’altra parte.

La moglie-agente di Icardi ha commentato l’ottimo rendimento di Lautaro Martinez in coppia con Lukaku, ricordando di quando sosteneva che meritasse più spazio all’Inter: “​Allora quando l’anno scorso dicevo che Lautaro doveva giocare un po’ di più avevo ragione…”.

Le sue esternazioni, in un ruolo sempre più prepotente e pesante all’interno del salotto calcistico, non possono che ribadire la distanza tra gli interessi di Wanda e Marotta, che mai ha vissuto la presenza della moglie agente di Icardi come un plus. Anzi, forse la Nara è stata mal sopportata.

La sua carriera sembra in ascesa, invece, nonostante le problematiche legate al travagliato divorzio da Maxi Lopez, la distanza da suo padre Andres e le questioni a margine anche della sua partecipazione televisiva a Tiki Taka.

L’impegno televisivo con Mediaset in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip è sempre più prossimo. A ribadire, poi, come l’azienda di Cologno Monzese abbia deciso di puntare su di lei e di affidarle il compito di rilanciare anche le sorti di questo reality, il cui avvio è stato più travagliato del previsto per consentire di lasciare spazio a Adrian, prodotto da Claudia Mori e con protagonista il noto consorte.

VIRGILIO SPORT | 25-11-2019 10:38