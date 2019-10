Wanda Nara non si ferma più:colpo pazzesco al Grande Fratello Vip

Con il consueto titolo che brilla di luce propria, Dagospia ha anticipato la notizia su cui molti avevano fantasticato senza trovare conferme: Wanda Nara affiancherà Alfonso Signorini in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip. All’esordio di questa nuova, attesa edizione per le travagliate difficoltà del pre, manca appena un giro di palinsesto perché il debutto è previsto per il 28 ottobre prossimo. Con l’esplosiva e turbolente signora Icardi, ci dovrebbe essere anche Pupo, artista poliedrico e assai avvezzo alle cose televisive.

Ad anticipare la presenza del cantante aretino Tvblog, che ha ribattuto all’indiscrezione di Dago completando il quadro.

Wanda che cosa ha detto? Ha scritto un post? ha pubblicato una stories? Nulla di tutto ciò, fino ad ora. La signora Icardi si limita ad asserire come i risultati calcistici dell’attaccante argentino, che ha segnato la sua prima rete in Champions con la maglia del PSG, replicando così ai detrattori e allo scetticismo del suo stesso allenatore. Mauro Icardi è tornato al gol e ha centrato un obiettivo affatto scontato, per chi come lui è uscito da una stagione difficilissima prima di decidere di lasciare l’Inter per Parigi.

Tornando alla Nara, che la sua presenza a Mediaset si vada rafforzando è una conferma più che un segnale di quanto l’azienda curi e punti sulla showgirl argentina, molto apprezzata anche sul versante Tiki Taka tanto da guadagnarsi un comunicato ufficiale che ha smentito gli attriti interni.

Se, come pare, Wanda Nara occuperà anche lo studio del GF Vip le opportunità di conflitto si moltiplicheranno. D’altronde anche nel corso dell’edizione a cui ha preso parte Ivana Icardi, la sua non presenza ha dominato il copione. Figuriamoci quando la sua presenza, in corpo e in parola, è fissa in studio.

VIRGILIO SPORT | 03-10-2019 10:43