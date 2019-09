Wanda Nara, non solo Icardi: problemi anche a Tiki Taka?

C’è dell’incertezza nel futuro, prossimo venturo, anche di Wanda Nara, controversa ed affascinante creatura che anima il salotto di Tiki Taka con esternazioni che hanno consentito la scorsa stagione ascolti ed esclusive. Per la moglie-agente dell’attaccante argentino, Mauro Icardi, la presenza di una figura diversa e la presunta inversione di linea editoriale da imprimere in questa stagione al programma, la vorrebbero relegare a un ruolo modesto rispetto a quanto costruito in una stagione che l’ha vista regina indiscussa nel talk condotto da Pierluigi Pardo.

Che ci sia qualcosa, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, è indubbio ma la distanza tra Mediaset e Wanda Nara non sarebbe poi incolmabile. Piuttosto, potrebbe esserci altro oltre al desiderio di virare su temi più legati al calcio giocato. Magari, per lei, si sta aprendo una nuova prospettiva, quella sesta gravidanza di cui si vocifera o il trasferimento del marito lontano da Milano potrebbero condurre a un periodo di maggiore attenzione e di relativo riposo per la showgirl-procuratrice.

L’intenzione della signora Icardi sarebbe sempre e comunque di rimanere a Milano, per quanto le è consentito dire e sostenere. La loro nuova dimora è un segnale concreto di affezione alla città e allo stile di vita che Wanda ribadisce in ogni modo di prediligere, manifestando affetto fraterno nei riguardi delle sue amiche e del suo clan con cui trascorre vacanze e momenti di pausa in una sorta di famiglia allargata, comprensiva del suo fedele parrucchiere e truccatore, Kenny Palacios. Amicizie, attenzione, molto selezionate e che non si riducono al solo mondo del calcio e che indicano l’estrema sensibilità della Nara verso legami solidi, basati su una fiducia estrema.

VIRGILIO SPORT | 02-09-2019 12:16