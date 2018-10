Wanda Nara, nuova Belen o ombra di Icardi?

Dall’Argentina con furore. Per imporsi negli show e in tv, ma non solo. Wanda Nara come Belen Rodriguez, bellezze argentine che sfondano in Italia ma se l’ex fiamma di Borriello, Corona e Iannone lo sport lo ha sfiorato solo in virtù dei suoi compagni, per la moglie di Icardi è diverso. Lei ormai è un’opinionista, a Tiki Taka dove sta spopolando, oltre ad essere la manager di Maurito. A Sorrisi e Canzoni Wanda Nara parla di Belen (“Non l’ho mai conosciuta, anche perché lei in Argentina non è conosciuta. Comunque ognuno fa il suo, io devo seguire anche Mauro, ho una famiglia” ) e rivela come è riuscita a prendersi la procura dell’attaccante dell’Inter: “Mauro aveva concluso il suo contratto col procuratore e vedeva che io seguivo la carriera di mia sorella. In Argentina avevo cominicato a studiare legge anche se poi ho mollato, insomma lui sa che io sono una che se ne intende di queste cose. Ho iniziato prima con un contratto d’immagine, cose piccole, che poi si sono sviluppate naturalmente. Nell’ambiente, però, tutti mi hanno sempre rispettato, perché sanno il ruolo che mi ha assegnato Mauro”.

MODA E TV – Ama la moda: “Ho iniziato a sfilare con mia sorella Zaira quando avevo quattro o cinque anni. Facevo le sfilate con Valeria Mazza. Due mesi fa l’ho incontrata e le ho raccontato: ‘Sai, io ero quella bambina che faceva le sfilate con te’. Poi ho fatto tanta pubblicità e teatro. In Argentina si fa tanto teatro e adesso ogni volta che vado mi offrono qualche partecipazione. Anche se c’è una novela che è già cominciata mi fanno sempre entrare per quattro o cinque episodi”. Il sogno però è un altro: “Fare la presentatrice mi piacerebbe, in Argentina lavoro da quando avevo 4 anni, ma in Italia è difficile. E poi c’è sempre qualche polemica, anche se non c’è se la inventano, mi sento sempre sotto i riflettori”.

ATTENTA ALL’AVVOCATO – Per ora c’è l’avventura a Tiki Taka con Pierluigi Pardo: “Mi trovo bene, anche se devo dire che i programmi sportivi italiani sono diversi da quelli argentini. Qui è sempre presente un po’ di polemica. Io seguo il calcio tantissimo, guardo tutte le partite, anche qualcuna di Serie B, ma il mio ruolo è comunque diverso da quello in Argentina, perché li ho fatto qualche intervista a qualche giocatore, qui devo essere anche opinionista”. E se è il caso può anche criticre Icardi: “Nessun problema, io dico quello che penso. Mauro però mi ha già detto: ‘Se parli male di me ti mando l’avvocato! Comunque è bello confrontarsi e vedere che cosa pensa l’altro. Mi capita anche a casa, magari io vedo una cosa, poi mi confronto con Mauro e lui mi fa notare un altro aspetto. E’ bello discutere, ma sempre con rispetto: io mi ritengo una persona rispettosa”.

