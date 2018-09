Wanda Nara ringrazia Robbie Willliams e lui applaude Icardi

Per festeggiare il primo gol in Champions e la vittoria scaccia-crisi (forse) dell’Inter sul Tottenham niente di meglio che un bel concerto. Serata glamour per Mauro Icardi e Wanda Nara che hanno prima trascorso la serata alla fashion week di Milano, ospiti di Giorgio Armani, e poi hanno assistito al concerto Robbie Williams, che durante uno dei suoi brani ha anche stretto la mano all’argentino, come testimoniato da un video. Forse l’artista ha pensato proprio all’argentino nell’intonare uno dei suoi hit, “Strong”.

Successo strepitoso per i 2400 ospiti, aperto dal brano “Let me entertain you!” che ha subito trasformato l’hangar di Linate in un palazzetto. Williams è salito sul palco con t-shirt nera, giacchetta luccicante e gonnellino usato ogni tanto per mostrare al pubblico il suo “lato b”. E lo spettacolo è piaciuto tantissimo anche a Wanda Nara che su Instagram ha postato un mini-video del concerto, scrivendo entusiasta: “What a night !!! Thanks @robbiewilliams Benvenuto a Milano !!! #MFW @mauroicardi”. Subito seguito dallo stesso bomber che sui social ha inserito un altro video della serata scrivendo:Amazing Show @robbiewilliams 🔥🎶🔥 #icardi #mfw #fashionweek #robbiewilliams #milano

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 21-09-2018 09:55