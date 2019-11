Grande Fratello Vip: Wanda Nara svela dettaglio. E sfida l'Inter

C’è un giochino, su Instagram, a cui spesso e volentieri i personaggi pubblici si prestano appagando le richieste dei propri followers. Wanda Nara è una delle figure più intriganti dello showbiz nostrano, piaccia o meno la sua indubbia capacità divisiva sia in qualità di agente del marito, Mauro Icardi, sia per la sue qualità di conduttrice ed opinionista.

Da gennaio, come rivela lei stessa, nella serata di lunedì Wanda interpreterà il ruolo di vestale al fianco di Alfonso Signorini, giunto alla conduzione del Grande Fratello Vip e pare tra i più convinti sostenitori della bontà di questa scelta. A completare il quadro, ricordiamo, ci sarà anche Pupo che torna ad occupare una poltrona di grande visibilità.

Sarà una nuova prova a cui la Nara non intende sottrarsi anche se, proprio in questa occasione, ha tenuto a sottolineare alcune cose, complice lo schema di “Hazme una pregunta”.

Come spiega la signora Icardi, gli impegni televisivi la tratterranno in Italia, imponendole di dividersi tra Milano e Parigi dove Mauro ha scelto di giocare, alla ricerca di quell’equilibrio che ormai all’Inter gli mancava. Reduce da una stagione deludente e sofferta, Icardi oggi ha ritrovato gol e numeri, con una maglia diversa da quella nerazzurra ponendo Marotta e Conte davanti a una situazione decisamente mutevole e complicata.

“Quest’anno sarà così per noi, rispetto tanto il lavoro. Sono una che lavora da piccola e non riesco a stare senza fare niente e nemmeno a dire no a una proposta di lavoro. Perché così penso che devo educare i miei bambini con sacrificio e tanto lavoro”, ha risposto Wanda svelando come non intenda arretrare sul versante professionale e nei confronti di Mediaset che ha a più riprese dimostrato di puntare sulla moglie agente di Icardi.

Un concetto che ha ribadito, a chi le ha chiesto nel merito degli impegni televisivi come si prospetterà il suo inverno : “Tutte le domeniche faccio in diretta 3 ore di programma sportivo a Milano che concludo alle 3 del mattino e adesso il lunedì sarò a Roma per il 20esimo anniversario del GF”. Un particolare, quello del giorno, che non è stato reso noto nel comunicato dell’azienda.

Un pensiero speciale, la Nara lo dedica alla sua amica Claudia Lai Nainggolan, moglie dell’ex interista oggi al Cagliari, che sta affrontando con estrema fierezza un cancro al seno. Una prova complicata, che Claudia sta vivendo e condividendo per dare coraggio e vigore a quanti, come lei, stanno combattendo. “Una grande donna”, la definisce Wanda, ribadendo il legame di stima ed amicizia che le unisce.

Le domande, poi, su Icardi e sulla loro famiglia hanno occupato larga parte di questo spazio. Sul futuro, Wanda Nara ha replicato postando le immagini di campo del consorte e pubblicando i messaggi dei tifosi interisti che le chiedono di lavorare per un ritorno, quasi idealizzato ormai, dell’ex capitano a Milano. E che non manca nell’agenda di Marotta, il quale si dovrà nuovamente misurare con le richieste di Wanda a breve, quando sarà tempo di sciogliere definitavamente i nodi rimasti dopo la decisione di accettare il rinnovo con prestito. Un altro, sottile, filo della trama della signora Icardi.

