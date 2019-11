Wanda Nara rompe il riserbo sul Grande Fratello Vip: è ufficiale

Per lei, che non è propriamente un personaggio verso cui si può nutrire indifferenza, questa è l’opportunità autentica, vera per consacrare il proprio ruolo di opinionista televisiva dopo una stagione iniziata sotto il segno della controversia con Pierluigi Pardo. Tutto archiviato, come hanno sottolineato ripetutamente Mediaset e diretto interessato, che ha riservato a Wanda Nara un ruolo simile nella posizione sullo sgabello a quello che fu di Alba Parietti, per i nostalgici del talk show calcistico degli albori.

L’annuncio su Instagram era atteso, sì, ma come si attende la conferma di quanto si dà per assodato: Wanda sarà la protagonista della prossima edizione del Grande Fratello versione Alfonso Signorini, al fianco di Pupo andando a ricoprire un posto che per l’universo televisivo nostrano sarà inedito.

nei suoi precedenti, la moglie agente di Mauro Icardi non ha svelato la sua prorompente capacità di fare sempre e comunque notizia, come invece sta dimostrando in questa edizione di Tiki Taka, che continua a dimostrarsi una alternativa alla consolidata Domenica Sportiva, firmata da Paola Ferrari.

Mediaset conferma la propria attenzione nei confronti di Wanda, che ha conquistato in un tempo relativamente concentrato la fiducia del marito attaccante mettendo a segno il trasferimento del giocatore dall’Inter al PSG, a conclusione della stagione più difficile dal suo arrivo a Milano. Una scelta, anche questa, che ha diviso e frammentato il pubblico di estimatori dell’attaccante argentino. Ma la sua uscita dall’Inter e dal progetto Conte poteva rivelarsi molto più doloroso, oltre che dispendioso.

Invece, Wanda Nara ha strappato un rinnovo e il club parigino potrà decidere per il riscatto a 70 milioni di euro, cifra alta ma non certo spaventosa per il mercato odierno.

Su Instagram, il social prediletto di Wanda Nara, la comunicazione è stata alquanto scarna: “Ufficiale!”, ha postato sulle stories, la signora Icardi quasi in contemporanea con il comunicato firmato Mediaset.

“STA TORNANDO! La casa più spiata d’Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su Canale 5… condotto per la prima volta da Alfio Signorini! Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Icardi e Pupo!”, si legge sull’account del Grande Fratello. “Grande Fratello Vip scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena. Il gruppo di concorrenti vip che varcherà la Porta Rossa resta per ora top secret”.

Una nota che tralascia, ovviamente, i nomi dei presunti protagonisti che risulteranno comunque in secondo piano, rispetto a quella che si presenta come la vera attesa novità di questa edizione: Wanda Nara.

VIRGILIO SPORT | 13-11-2019 14:43