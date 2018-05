Wanda Nara 'minaccia' l'Inter. E poi fa un annuncio a sorpresa

Altra bordata di Wanda Nara all’Inter. Dopo le parole di martedì sul mercato, quando ha messo in chiaro che il capitano nerazzurro Mauro Icardi si aspetta un aumento di stipendio (“O rinnova o va via, tre club già pressano”), la moglie-agente dell’attaccante argentino a Radio Metro si esprime così: “L’esclusione dalla Nazionale? Mauro è una persona che mantiene il profilo basso, è una persona umile. All’Inter, se vuole, può cacciare o portare persone alzando solo un dito. Per questo non ha voluto parlare della Nazionale”.

Poi ha proseguito il suo strategico tira e molla su Twitter, questa volta rasserenando i tifosi nerazzurri con un annuncio a sorpresa: “Rilassatevi, rimane”, sono le parole in un tweet postato nel pomeriggio di mercoledì per rassicurare un fan preoccupato di Icardi.

Sull’argomento Nazionale, la show girl è stata particolarmente esaustiva a Radio Metro: “Voleva starci per meriti suoi . Ha tutto per starci, età e rendimento. Ha incontrato Sampaoli un paio di volte e gli ha detto ciò che pensava. Sapevo che era difficile stare nella lista e anche Mauro lo sapeva. Ma la speranza l’abbiamo conservata fino all’ultimo La mia tranquillità è che Mauro è il futuro 9 della Nazionale ed è il 9 di Jorge Sampaoli. Forse ora non è il momento, ma sta aspettando con calma la possibilità di giocare. Ci sono cose che non hanno spiegazione. Oggi quello che sta succedendo a Mauro è un’ingiustizia, merita di esserci. Mauro è molto calmo. È sicuro che il suo momento verrà”.

“Mauro ha parlato con Jorge e gli ha detto “se non puoi fare niente per me, non ti preoccupare, quando hai bisogno di me ci sarò” – continua Wanda -. Queste sono state le parole di Mauro. E so che quello che Jorge evidenzia sempre è quello che molti mettono in dubbio su Mauro. Jorge gli disse “come persona non ho niente da dire su di te”. La verità è che sapevo già che non sarebbe finito sulla lista. Forse Mauro aveva più speranza. Ho parlato con Sampaoli come parlo con tantissimi dirigenti. Gli ho parlato perché si sono dette tante cose molto dure che danneggiavano l’immagine di Mauro”.

“Jorge è stato molto onesto con me e credo molto in lui. Sono la prima argentina che crede in lui. Sapevo cosa stava per succedere. Ciò di cui abbiamo parlato resta tra di noi. Tutto quello che so è che Mauro è il futuro 9 della nazionale argentina e se lo merita, arriverà il suo momento. Sfortunatamente, questa volta Jorge non ha potuto inserirlo”.

