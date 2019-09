Icardi, Wanda Nara apre a un club italiano per gennaio

Mauro Icardi ha iniziato la sua nuova avventura con la casacca del PSG. L’ex capitano nerazzurro ha bagnato il suo esordio in Ligue 1 con una vittoria sullo Strasburgo (grazie ad un gol capolavoro di Neymar). In attesa del primo gol con la nuova casacca, l’argentino è felice, come racconta Wanda Nara a Tiki Taka: “Non solo penso che questa sia una opportunità per Mauro, qualunque giocatore ha una possibilità di giocare in un top club è una cosa bellissima. Anche i nostri bambini sono felici. Abbiamo scelto un top club che nessuno al mondo poteva dire di no. Ho detto che di tutte le scelte, quella del PSG logisticamente, era complicata. Ma per me, non per lui. Mauro è felicissimo”.

La moglie/agente del bomber si dice innamorata di Parigi e svela di aver già risolto il “problema” cibo, oltre a quello della casa in cui vivere: “Abbiamo già fatto gruppo di amici e li abbiamo portati in un ristorante italiano per fargli conoscere quello che mangiamo. La casa? Siamo modesti, viviamo tutti in una stanza (ride, ndr)”.

C’è anche spazio per una battuta all’indirizzo del Napoli, club che ha provato ad acquistare Mauro Icardi per tutt’estate: “I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa”.

Archiviato l’esordio con lo Strasburgo, Mauro Icardi scalpita per il prossimo appuntamento. Mercoledì la squadra del tecnico Thomas Tuchel è attesa dal complicato match, valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, altro allenatore che, in estate, ha provato a sondare il terreno per l’ex stella dell’Inter. Mauro Icardi, ora felice, spera di cominciare l’avventura in Champions League al meglio, magari con un gol dei suoi.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 08:11