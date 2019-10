Wanda Nara si prende la rivincita e prepara il futuro di Icardi

Non paga di quanto suscitato con le sue esternazioni su Inter e nuovo corso, Wanda Nara torna ad occupare social e cronaca per i contenuti delle sue dichiarazioni e gli scatti provocatori successivi a Inter-Juve.

Wanda ha colto l’opportunità offerta da una dialettica Icardi-centrica per ribadire il concetto che, senza l’attaccante argentino trasferitosi dall’Inter al PSG, la squadra di Antonio Conte è ancora in cerca d’autore.

“A lui niente, a te è mancato! A te è mancato! Ti è mancato in campionato e pure in Champions! Mauro ha fatto 8 gol in 11 partite alla Juventus…”, ha detto la moglie agente del giocatore, rivolgendosi a Fabrizio Biasin che aveva provato a stuzzicare sull’argomento Inter-Juve nel corso del programma Mediaset. Icardi è tornato al gol in Champions e in Ligue 1, spegnendo le polemiche.

Un concetto espresso con poche, ma decisive parole nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka aggrappata allo sgabello con un abito estremamente evocativo, per la scelta del bianco e del nero.

Un picco di interesse e di rimbalzi mediatici che hanno giovato alla signora Icardi, la quale continua a fare la spola tra Milano e Parigi e a impegnarsi nei suoi progetti imprenditoriali. Com’è noto, la Nara firma una linea di make up che è oggetto degli ultimi post sul suo profilo Instagram e sulle Stories.

Nulla da dichiarare sui profili ufficiali, per quanto riguarda il match di San Siro e il suo ruolo di opinionista al GF Vip, per esplicita richiesta di Alfonso Signorini.

Tutto detto già a Tiki Taka, nel salotto di Pierluigi Pardo. Almeno fino alla prossima occasione utile per lavorare alla prossima destinazione di Icardi, Inter permettendo.

VIRGILIO SPORT | 08-10-2019 12:41