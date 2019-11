Wanda Nara trascina Icardi in un vortice di accuse e ostilità

La vita secondo i social non è sempre un collante, quando a formulare accuse sono haters che alimentano commenti all’indomani della sconfitta subita. Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati ritrarre, durante una festa a cui hanno preso parte nella notte di Halloween, travestiti da Lupo e Cappuccetto Rosso: una opzione assai allegorica che ha suscitato più indignazione che altro, perché esibita nel pre gara. Una partita – quella con il Digione – che si è conclusa con un risultato sconcertante, per il PSG.

Wanda Nara, lo sappiamo, sa essere molto divisiva e lo è spesso suo malgrado, a causa dell’indubbia visibilità di cui gode complice la notorietà televisiva acquisita. Un autentico crescendo, il suo, che comporta dei costi non contemplati e di cui Wanda ha spesso parlato, nelle sue più recenti interviste, riferendosi alla scelta di Icardi di lasciare Milano alla volta di Parigi in cerca di continuità e rilancio dopo la deludente stagione interista.

A Tiki Taka, la Nara è una presenza sicuramente ingombrante nonostante le dichiarazioni di pace rilasciate dal giornalista e conduttore Pierluigi Pardo che gode della palese protezione da parte di Mediaset nei suoi riguardi, ritenuta una figura centrale nei progetti in fieri dell’azienda. Cologno Monzese schiererà la moglie agente dell’attaccante argentino al fianco di Alfonso Signorini, nel prossimo GF Vip, in qualità di opinionista.

Il tutto mentre le frasi sull’Inter di Icardi, puntuali e nette, chiudono l’eventualità di un ritorno in nerazzurro dell’ex capitano, epurato dalla nuova dirigenza. Con Marotta i rapporti non sono stati idilliaci, né lo sono stati quelli intessuti con Wanda Nara che continua ad essere accusata dalla cognata Ivana di aver allontanato Mauro dai suoi fratelli e dalla sua famiglia.

Così Icardi si è trasferito a Parigi, Wanda ha deciso di iscrivere a scuola anche nella sede parigina i suoi figli e dividersi tra Milano, dove lavora, e la capitale francese in cui vive, oggi, suo marito.

“Il mese di ottobre è stato molto positivo – ha detto Icardi a RMC Sport -, ma so perfettamente che c’è ancora tanto da fare. Devo dimostrare le mie qualità in campo anche nei prossimi mesi. Io voglio fare bene, sono venuto per quello. Il PSG è una delle migliori squadre al mondo e giocare per questo club per me è davvero importante, un passo in avanti nella mia carriera. A fine stagione vedremo se resterò. Ma io farò di tutto per rimanere qui”.

Stamani, su Instagram, domina l’immagine di un nudo di Wanda Nara su letto parigino che ha inserito anche nelle stories. Nonostante le polemiche, la Nara continua a non fermarsi, protagonista indiscutibile del suo presente al centro delle cose televisive. E del futuro di suo marito. Giugno, poi, non è così distante. E per Wanda occorre concentrarsi su questo.

